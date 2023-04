Royals op zondag: Spaanse familie ontrafelt geheim van ontmoeting tussen Boudewijn en Fabiola, en Willem-Alexander speelt op veilig met podcast

De officiële uitnodigingen voor de Britse kroning zijn de deur uit en het is een kleurrijke kaart in sierletters geworden. Ontwerper is Andrew Jamieson (61) die de "Green Man" er onderaan in verwerkte, een figuur uit de Britse folklore die symbool staat voor de lente of de wedergeboorte. Ook het wapenschild van koning Charles en koningin Camilla is te zien met de gekroonde leeuw, een zwijn en mythische eenhoorn.



Het is oorspronkelijk een schets in waterverf die gedrukt wordt op gerecycleerd papier en bij zo'n 2.000 gasten in de brievenbus belandt. Voor het ruwe ontwerp werden acht kunstenaars aangesproken. "Het moest rap, rap gaan", vertelt Jamieson aan de Britse kranten. Hij werd een maand geleden op de hoogte gebracht dat hij gewonnen had.