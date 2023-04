Zonnig weer zorgt voor veel enthousiasme bij supporters Scheldeprijs in Schoten: "Feestdag voor onze gemeente"

Een andere verandering is dat de VIP-zone verplaatst is. "We wilden de Scheldeprijs terug aan de Schotenaar geven", vertelt voorzitter Jack Vissers. "Dat wil zeggen dat we de aankomstzone hebben vrijgemaakt voor alle supporters door de VIP-tent te verplaatsen tot net voor de aankomst." De supporters aan de zijlijn zijn erg tevreden met die beslissing. "Vroeger konden mensen erg weinig zien en was er een kleine en lastige doorgang, nu merk ik toch dat we meer betrokken zijn bij de wedstrijd." In totaal verwacht de organisatie zo'n 5000 supporters aan de finish.