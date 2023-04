Slechts negen grote diersoorten herstellen, kan helpen om de klimaatopwarming te beperken

De wetenschappers geven het voorbeeld van de 1,2 miljoen gnoes die vandaag nog in de Afrikaanse Serengeti-savanne leven. Zij geven het landschap mee vorm door gras op te eten. Via hun uitwerpselen wordt de koolstof die in dat gras vervat zit, opgeslagen in de grond. Hoe belangrijk hun rol is, bleek in het begin van de vorige eeuw. Toen de erg besmettelijke runderpest uitbrak, viel hun aantal terug tot 300.000. Het gevolg: er werd veel minder gras afgegraasd, waardoor er veel meer savannebranden woedden. Daardoor stootte de Serengeti zelfs een tijdlang meer koolstof uit dan ze opnam. Vandaag de dag is dat evenwicht hersteld en neemt de Serengeti netto opnieuw koolstof op.