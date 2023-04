Sociale woningen in Vlaanderen: welke gemeenten zijn goede leerlingen en wie of wat moet beter?

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) nuanceert de cijfers over de wachtlijst. Hij wijst erop dat die in 2019 een laatste keer is "geactualiseerd", om na te gaan of iedereen op de lijst wel degelijk nog vragende partij voor een sociale woning is.

"Ondertussen loopt er dit jaar opnieuw een actualisatie, zodat we volgend jaar een meer realistisch beeld krijgen van de wachtlijst", zei hij vorig jaar. Begin juli vernemen we meer hierover.

"Dan is er nog een groep mensen die theoretisch in aanmerking komt, maar geen aanvraag voor een sociale woning heeft gedaan", voegt Hugo Beersmans toe. Hij schat die groep op een kleine helft van het aantal dat effectief op de wachtlijst staat. In een vorig leven was Beersmans administrateur-generaal van het Vlaams agentschap voor wonen, nu is hij woordvoerder van Woonzaak, een collectief van middenveldorganisaties en vakbonden dat de manier aanvecht waarop dat woonbeleid vorm krijgt.