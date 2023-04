Chronologie Nederlands treinongeluk bekend: goederentrein botste eerst op kraan, door brokstukken ontspoorde passagierstrein

Het zou de goederentrein zijn die als eerste gebotst is op een bouwkraan bij het fatale ongeluk in Voorschoten, in Nederland. Dat meldt staatssecretaris voor Infrastructuur Vivianne Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer. De andere trein, een intercity of passagierstrein, ontspoorde vervolgens door de brokstukken van de kraan die op het spoor terechtkwamen.