Daders filmen hoe ze 29-jarige man met beperking in het ziekenhuis slaan, twee verdachten aangehouden

Twee verdachten zijn aangehouden omdat ze een 29-jarige man met een mentale beperking in elkaar hebben geslagen in Zottegem. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man werd vorige week donderdag door twee "vrienden" naar Zottegem gelokt waar hij wat geld en een gsm zou krijgen. In werkelijkheid werd hij zonder reden in elkaar geslagen en geschopt. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis met een bloedklonter in de hersenen.