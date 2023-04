"Goedkoper om een avondje weg te gaan op een lijn cocaïne dan de hele tijd drankjes te bestellen": Vlaams Belang lanceert affiche tegen drugsgebruik in Antwerpse horecazaken

Aanslagen kunnen dan ook maar vermeden worden als het druggebruik teruggedrongen of gestopt wordt. "Gebruikers kopen de drugs van de dealers. Zonder gebruikers zouden drugs niet zo toegankelijk zijn in onze stad. Nu zijn ze het nieuwe normaal. Het is een epidemie. Spijtig genoeg hoor ik dat het goedkoper is om uit te gaan op een lijn cocaïne of amfetamines dan een avond drankjes te bestellen. Horecazaken moeten de strijd daartegen aangaan. Door het label op een zichtbare plek te hangen, geven ze aan druggebruik niet te tolereren. In deelnemende zaken zullen gebruikers moeten vertrekken en zal men de politie verwittigen."