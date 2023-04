Jeugdwerking in Genk vergeet driejarig kind in park met vijver: "Extra maatregelen nemen in de toekomst"

Gisteren is er een driejarig kind tijdens een buitenactiviteit van Grabbel & Co aan de aandacht van de monitoren waardoor het kind alleen achterbleef in het park achter jeugdcentrum Rondpunt 26 in Genk. In het park ligt ook een vijver. "Het kind is een kwartier zonder toezicht in de speeltuin gebleven. Dat kan niet en we betreuren het voorval dan ook", zegt burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V).