Verhoor van beschuldigden op terreurproces gestart: El Makhoukhi pleit schuldig over hele lijn

De eerste die verhoord werd, was Bilal El Makhoukhi. De 34-jarige Brusselaar werd eerder al veroordeeld als lid van Sharia4Belgium, omdat hij in Syrië was gaan vechten met terreurgroep IS. Nadat hij daar zwaargewond was geraakt, keerde hij naar België terug. Hij verloor zijn onderbeen. Op de vraag van de assisenvoorzitster gaf El Makhoukhi toe dat hij betrokken was bij de aanslagen op Zaventem en Maalbeek, en dat hij lid was van een terreurgroep.