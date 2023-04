Verrassend: ook in bossen gaan insecten er sterk op achteruit

Naast de mens zijn ook veel diersoorten afhankelijk van de ecosystemen die bossen vormen, en de meeste daarvan zijn insecten. Over de veranderingen in de populaties van insecten die als schadelijk gezien worden, zoals schorskevers, is behoorlijk wat geweten maar over de toestand en de evolutie van de vele andere insectenpopulaties in bossen is veel minder bekend.

Om daar verandering in te brengen, onderzocht een Duits team onder leiding van de Technische Universität Darmstadt en de Technische Universität München de evolutie van de populaties van 1805 insectensoorten tussen 2008 en 2017.

Ze deden hun onderzoek, het grootste in zijn soort in Centraal-Europa, in drie bosgebieden: het Nationaal Park Hainich in Midden-Duitsland, het Biosfeerreservaat Schwäbische Alp in het zuidwesten van Duitsland en het Biosfeerreservaat Schorfheide-Chorin, het grootste aaneengesloten bosgebied van Duitsland, in het noordoosten.

De resultaten waren niet wat de onderzoekers verwacht hadden: bij het grootste deel van de onderzochte soorten bleken de populaties verminderd te zijn.