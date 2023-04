Vier kinderen in Braziliaans kinderdagverblijf om het leven gebracht door man met bijl

De aanval vond plaats vroeg in de ochtend (lokale tijd) in Blumenau, een stad van zo'n 360.000 inwoners in het zuiden van Brazilië. Een 25-jarige man drong een kinderdagverblijf binnen, gewapend met een bijl. Hij bracht vier kinderen om het leven. Zeker drie kinderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, een van hen is er erg aan toe. De slachtoffertjes zijn baby's en peuters tot 2 jaar.