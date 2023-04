Vlaams Belang vraagt meer respect op het voetbalveld na reeks incidenten met Vilvoordse club

Voetbalclub Infinity FC Vilvoorde heeft intussen al samengezeten met de stad. “We hebben over de problematiek gesproken”, zegt clubvoorzitter Carim Fnine. “Er staat een procedure op papier over onaangepast gedrag van onze spelers, ouders of trainers. Als er mondeling of fysiek geweld is, word je meteen uit de eerste ploeg gezet. Daar is in onze ploeg absoluut geen plaats voor.”