Vlaamse Waterweg gestart met sloop van 3 sluiswachtershuizen aan het sas van Godsheide

Langs het Albertkanaal in Hasselt liggen 7 sluiswachterswoningen. De eerste 3 worden nu gesloopt, de overige 4 volgen in een volgende fase. Ook in Ham, Diepenbeek en Genk staan telkens 4 zulke woningen. “Alleen de 4 woningen in Genk blijven behouden”, zegt Stinissen van De Vlaamse Waterweg. “Ze liggen ver genoeg van het water en dus niet in de reservatiezone vlak langs het kanaal. We hebben geen bouwplannen op de plek waar die woningen nu liggen.”