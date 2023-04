Ruim 4.600 erfovereenkomsten in België vorig jaar, vooral in Vlaanderen: "Conflicten tussen erfgenamen vermijden"

Een erfenis kan familieleden dichter bij elkaar brengen, maar kan evengoed wrijvingen of zelfs conflicten met zich mee brengen. Daarom werd bij een hervorming van het erfrecht de optie in het leven geroepen van een erfovereenkomst. Zo'n overeenkomst is mogelijk sinds het najaar van 2018.

In 2019 werden 3.710 overeenkomsten gesloten, een aantal dat tijdens corona terugviel omdat familieleden moeilijker konden samenkomen. Vorig jaar is het dus doorgestegen naar 4.649. "We merken dat de erfovereenkomst vooral in Vlaanderen stilaan ingeburgerd raakt. Het noorden van het land is goed voor zowat drie vierde van alle overeenkomsten", zegt Helena Verwimp, woordvoerder van notaris.be. Voor Vlaanderen gaat het omgerekend om zowat 10 overeenkomsten per dag.