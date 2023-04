Vrouw krijgt opschorting van straf voor dodelijk ongeval met openslaande autodeur in Hasselt

Op 7 juni vorig jaar had een vrouw van 65 uit Hoeselt haar auto geparkeerd langs de Sint-Truidersteenweg in Hasselt. Maar toen ze net stilstond, kreeg ze in de gaten dat ze op die plaats niet mocht parkeren. Ze wilde vertrekken, maar opende haar deur nog even om ze zeker goed dicht te doen. Net op dat ogenblik fietsten een dierenarts en zijn vrouw voorbij. De vrouw waarschuwde haar man nog, maar die kon de autodeur niet meer ontwijken en kwam ongelukkig op zijn hoofd terecht. Twee dagen later overleed de man in het ziekenhuis.