Vrouw die gewond raakte in Plopsaland nog altijd onder de indruk van ongeval: "Als ze haar ogen sluit, ziet ze de beelden terug"

Afgelopen maandag eindigde een bezoek aan Plopsaland De Panne in mineur voor een vrouw uit Hofstade bij Aalst en haar kleinzoon van 4 jaar. De twee stonden klaar om een ritje te maken op de Mega Mindy Jetski, een attractie waarbij een 8-tal jetski's in een cirkel ronddraaien in het water. Maar op één of andere manier lukte het hen niet om de jetski open te maken. Ze deden nog teken naar een medewerker om de problemen te melden, maar die liet de attractie toch starten, waardoor ze in het water belandden.