Vuilniswagen belandt in berm van E313 in Deurne  

Kort na 13 uur is een vuilniswagen in de berm beland op de E313 in Deurne in de richting van Antwerpen. Ter hoogte van het provinciaal domein Rivierenhof raakte de bestuurder om nog onbekende reden de controle kwijt over de wagen. Het voertuig is gestopt door de vangrail, maar helde wel over naar de afgrond.