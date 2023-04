Wereldwijde operatie tegen cybercriminaliteit: meer dan 100 mensen opgepakt in 13 landen

Genesis Market was een enorme catalogus van digitale gegevens van internetgebruikers van over de hele wereld. Wàs, want als je vandaag probeert in te loggen op Genesis Market, krijg je alleen de boodschap dat de website offline gehaald is. Tot twee dagen geleden was de website echter een goudmijn voor cybercriminelen.

Het Europese justitienetwerk Eurojust schat dat er gegevens te koop waren die gestolen waren vanop 460.000 verschillende toestellen, goed voor zo'n 2 miljoen slachtoffers. Die gegevens werden er te koop aangeboden in gepersonaliseerde pakketjes. Die bevatten een hele reeks info van één specifiek slachtoffer, zeg maar zijn of haar digitale vingerafdruk. Dat gaat van wachtwoorden en e-mailadressen over IP-adressen en cookies tot zelfs de favoriete browsers. Afhankelijk van hoeveel gegevens er voorhanden waren over één individu, varieerden de prijzen van minder dan 1 euro tot enkele tientallen euro's.