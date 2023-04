Wetteren herbekijkt veiligheid cultureel centrum nadat brandalarm tijdens voorstelling 10 minuten loeit zonder evacuatie

Op 10 maart speelde het muziekensemble D'Eaux Sérieuses een voorstelling in het cultureel centrum Nova in Wetteren. Tijdens die voorstelling ging het brandalarm plots af. Achteraf bleek dat er geen brand was in het gebouw, maar dat de theaterrook in de voorstelling het brandalarm deed afgaan. Maar dat was op het moment zelf niet duidelijk.

Ook de burgemeester van Wetteren, Albert De Geyter, zat in de zaal. Hij was verbaasd dat het brandalarm 10 minuten bleef loeien en dat niemand ingreep. "Ik was de enige die rechtstond. Ik ben naar beneden gelopen, en heb dan zelf beslist om de zaal te laten evacueren."



"Maar dit mag niet meer gebeuren", benadrukt de burgemeester. "Dit gaat om de veiligheid van mensen." De Geyter laat daarom de veiligheidsprocedures van het cultureel centrum Nova doorlichten. De medewerkers zullen een extra opleiding krijgen, en ook wie de zaal huurt, krijgt extra informatie over de veiligheid.