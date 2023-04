Zelenski bezoekt Polen: Gesprekken over de "veiligheid, internationale en economische betrekkingen"

De Oekraïense president Zelenski is aangekomen in de Poolse hoofdstad Warschau. Hij brengt een officieel bezoek aan het land en ontmoet er de president van Polen, Andrzej Duda. De presidenten zullen het in het presidentieel paleis vooral hebben over de "veiligheid, en internationale en economische betrekkingen", zegt presidentieel adviseur Buitenlands Beleid Marcin Przydacz. "We willen deze gesprekken voeren met de toekomst in ons achterhoofd." Daarna zal Zelenski ook praten met de Poolse premier Mateusz Morawiecki.