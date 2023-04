Gentse haven krijgt groene waterstoffabriek die stroom haalt van Zonneberg Zelzate

Op de grens van Evergem en Zelzate is sinds 2010 de herontwikkeling bezig van het voormalig gipsstort. Na ruim 10 jaar heeft de nieuwe eigenaar Terranova alle veiligheids- en stabiliteitsrisico’s weggewerkt en is de vervuilde witte berg intussen veranderd in een propere groene berg. Ook de vervuiling is grotendeels weg en er liggen intussen 55.000 zonnepanelen, die voor groene stroom zorgen. De plek heet dan ook "de Zonneberg".

Nu zijn de plannen aangekondigd voor een productie-eenheid waar groene waterstof gemaakt zal worden. Groene waterstof is waterstof die wordt geproduceerd zonder CO2-uitstoot. Waterstof is nu nog meestal 'grijs', gewonnen uit aardgas en met CO2-uitstoot. Drie bedrijven, Luminus, Terranova en Nippon Gases slaan daarvoor de handen in elkaar in het nieuwe bedrijf Terranova Hydrogen NV.