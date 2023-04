Zwembad van Ieper opnieuw even warm als in oktober vorig jaar: "Energieprijzen zijn gestabiliseerd"

In oktober werd de temperatuur van het zwembad in Ieper verlaagd. Het water van het grote zwembad was nog 27 graden warm in plaats van 27,7. Dat was één van de besparingen die het stadsbestuur had genomen omdat de energieprijzen plots waren gestegen.

"Voor hetzelfde energieverbruik betaalden we tijdens de energiecrisis 12 keer meer dan voordien", reageert schepen Patrick Benoot (open Ieper). "Door de beslissing om de temperatuur van het water te verlagen, konden we 30 procent energie besparen en zo de kosten drukken."