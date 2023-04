1.250 scouts en gidsen maken zich in De Kluis in Sint-Joris-Weert op voor Wereldjamboree in Zuid-Korea

In augustus trekken de Belgische scouts dus naar Zuid-Korea. Voor Jasper is het intussen de vijfde keer dat hij deelneemt. “Ik was zelf 14 jaar op de Jamboree in Thailand. Dat heeft een heel grote impact op mij gehad. Toen ik thuis kwam voelde ik me plots veel volwassener, het was echt een levenservaring. Ik zei toen tegen mijn ouders dat als er ooit wereldvrede zou ontstaan, het op zo’n kamp was. Je kan het niet uitleggen als je er niet geweest bent. De culturele interactie maakt het superuniek”, zegt Jasper.

In België zijn ruim 180.000 scouts en gidsen actief, of zowat 7% van alle jonge mensen in België. Wereldwijd zijn er 50 miljoen scouts en 10 miljoen gidsen.