"Geantwoord dat hij al kan knippen en lijmen en zindelijk is": Gust (102) krijgt uitnodiging voor inschrijving in kleuterschool 

De 102-jarige Gust De Rijdt uit Sint-Mariaburg bij Brasschaat heeft een opmerkelijke brief in de bus gekregen. In de brief werden de ouders van Gust geïnformeerd over het scholenaanbod in Brasschaat en uitgenodigd om hun zoon in te schrijven in de kleuterschool. Het was Pat, de zoon van Gust bij wie hij inwoont, die de brief uit de bus haalde. "We moesten onmiddellijk allemaal hard lachen", vertelt Pat bij Radio 2 Middag in Antwerpen. "Onze pa zei ook direct dat er iets niet klopte. Je ziet maar, zelfs met computers sluipen er nog altijd fouten in."