Actieplan moet fietsendieven aan station van Wezemaal ontmoedigen

"De eerste maatregel is camerabewaking", zegt Wouters. "Er staat nu al een mobiele camera van de NMBS, maar de Spoorwegen gaan op termijn vaste camera's plaatsen. De gemeente zal die betalen."

De tweede pijler bestaat uit extra politiepatrouilles. "De lokale politie van de zone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) zal meer toezicht houden, in samenwerking met de federale politie en Securail, de spoorwegpolitie. Patrouilles zullen ook anoniem gebeuren, om dieven op heterdaad te betrappen", licht Wouters toe.

Derde luik van het actieplan is een doorgedreven preventie. "We gaan de fietsers tips geven om hun fiets beter te beveiligen, bijvoorbeeld door twee sloten te gebruiken. We gaan ook een preventiedag houden en we moedigen alle fietsers aan om hun fiets te laten graveren", aldus de burgemeester.