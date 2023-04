Antonio Panzeri, spijtoptant in onderzoek naar corruptie binnen Europees Parlement, mag de gevangenis verlaten

De andere spilfiguur in de zaak, voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili, zit intussen nog steeds in de gevangenis. De Griekse politica vroeg meermaals om haar vrijlating, maar ving tot hiertoe telkens bot. Haar partner Francesco Giorgi mocht anderhalve maand geleden de gevangenis wel verlaten, nadat ook hij onder elektronisch toezicht werd geplaatst.

Intussen is Marc Tarabella, die voor de Franstalige socialisten van PS in het Europees Parlement zetelde, ook nog steeds aangehouden in het dossier van onderzoeksrechter Michel Claise. Tarabella heeft zijn onschuld in de zaak steeds staande gehouden.