"Belangrijk dat alle mogelijke middelen ingezet blijven worden na verdwijningszaak", dochter van Eric Geijsbregts al 32 jaar spoorloos 

Eric Geijsbregts wijst erop dat er nog meer onopgeloste verdwijningszaken van kinderen zijn.

"De voorbije 32 jaar heb ik al zoveel gehoord. Ik heb met ups en downs gezeten. Op de duur begin ik te relativeren wat er gezegd wordt. Ik laat mij niet meeslepen met alle nieuwsfeiten. Ik luister en neem die op. Dan probeer ik voor mezelf uit te maken, wat is ervan waar, wat is er niet van waar. Soms lees je verkeerde dingen omdat de media snel moet zijn. Dat is geen verwijt. Ik neem het gewoon op in mij."

De vondst van Britta Cloetens is volgens Geijsbregts heel belangrijk voor de familie van het slachtoffer, om "haar een plaats te kunnen geven".

"De plaats die ik heb van Nathalie, is de plaats waar ik afscheid van haar heb genomen toen ze verdwenen is. Dat is het enige. Ik wil haar opnieuw bij mij. Ze zit in mijn hart en dat zal niemand van mij afnemen, maar toch wil ik haar een rustplaats geven. Zo kan ik het afscheid regelen en op een degelijke manier afscheid nemen van haar", besluit Geijsbregts in "Terzake".