Bestuur De Warande in Turnhout vraagt personeel naar vertrouwenspersoon te stappen bij problemen: "Tot nu toe geen meldingen over wantoestanden"

Op dit moment blijven de huidige directeurs dan ook aan boord. "Het bestuur heeft beslist om de samenwerking met en het vertrouwen in hen niet op te zeggen. We hebben het personeel daar ook van op de hoogte gebracht. We hebben hen er ook nog eens op gewezen dat de vertrouwenspersoon tot hun beschikking staat. Die is er al jaren en is ook regelmatig aanwezig in het huis. Ze kennen die ook. Personeelsleden zijn ook aangeslagen, omdat zij De Warande niet herkennen in wat in de media verschijnt."