Pepingen gaat inwoners bevragen over eventuele fusie met Herne, Galmaarden en Gooik, maar daar is geen haast bij

De gemeente zal een participatietraject opstarten voor de inwoners van Pepingen. Ze krijgen eerst informatie over de resultaten van de bestuurskrachtmeting en nadien kunnen ze hun mening over een eventuele fusie kwijt. Of die mening ook bindend zal zijn, wil burgemeester Eddy Timmermans (LVB) nog niet gezegd hebben. "Dat is een antwoord dat ik nu nog niet kan geven. We gaan nu eerst het traject verder doorlopen en daarna zullen we wel de juiste beslissing nemen", klinkt het. "Wij zijn de enige gemeente die dat op deze manier doet. De andere drie hebben gewoon zelf beslist dat ze een fusie willen. Als we nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 willen fuseren, dan moeten we dat voor eind dit jaar beslissen. We hebben dus nog wel wat tijd."

Oppositiepartijen CD&V, N-VA en DVP willen het inspraakmoment liefst nog voor de zomervakantie organiseren. Voor LVB, dat de absolute meerderheid heeft in de gemeente, is er minder haast bij. Een concrete timing is dus nog niet afgesproken.