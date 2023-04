Bijna 15.000 studenten wachten nog steeds op studietoelage, CD&V vraagt automatische uitbetaling

Bijna 15.000 studenten hoger onderwijs wachten nog steeds op een antwoord van het Agentschap Hoger Onderwijs of ze al dan niet recht hebben op een studietoelage. CD&V wil dat de uitbetaling van de studietoelages uitgevoerd wordt door het Agentschap Uitbetaling Groeipakket, zoals dat vandaag gebeurt voor 1,6 miljoen scholieren. "Die verschuiving is in de vorige legislatuur gebeurd voor de schooltoelage, nu moet hetzelfde gebeuren met de studietoelage voor studenten hoger onderwijs", legt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit.