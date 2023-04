Bokito overleden aan de gevolgen van een hartfalen

Bokito werd wereldberoemd in mei 2007 toen hij uit zijn verblijf ontsnapte. Tientallen bezoekers zagen het incident gebeuren. De gorilla sleurde een bezoekster mee, zij raakte zwaargewond.

De vrouw kwam al de hele week naar het gorillaverblijf, en keek een aantal keer recht in de ogen van een gorilla. Bokito interpreteerde haar signalen verkeerd en toen ze wegwandelde, wilde hij haar bij zijn "harem" houden. Hij ontsnapte uit het verblijf, sprong over de gracht, en sleurde de bezoekster mee.

Daarna wandelde de gorilla een uur lang rond, ook in het restaurant van de dierentuin. Bokito werd uiteindelijk neergeschoten met een verdovingspijltje.

De omheining is sindsdien verhoogd en de gracht rond het gorillaverblijf werd uitgediept: "Bokitoproof" zoals het toen klonk. Dat werd trouwens het woord van het jaar in Nederland in 2007.