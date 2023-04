Bejaarde man gestorven bij zware brand in Ichtegem

“Mijn vrouw was net buiten en had de rook gezien”, zegt buurman Steven. “Ook mijn buurman merkte de vlammen op. We belden de 112 en in mijn vlucht graaide ik mijn tuinslang mee. Samen met een toevallige passant snelden we naar de voordeur die de bejaarde vrouw net had geopend.

Ze riep dat haar man nog binnen was, maar wat we ook probeerden, we waren machteloos. Uit de voordeur kwam een dikke, pekzwarte rook en op dat moment sprongen ook de ramen van de woonkamer waardoor we het vuur zagen. We konden haar man met de beste wil van de wereld niet bereiken, het zou levensgevaarlijk geweest zijn. We vonden zelfs geen aansluiting voor water buiten zodat we niet konden blussen met mijn tuinslang. Het was zo frustrerend.”