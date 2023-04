Canada betaalt 15 miljard euro voor discriminatie inheemse kinderen

Zo'n 300.000 Canadezen zouden in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Het gaat om slachtoffers van discriminatie tussen 1 april 1991 en 31 maart 2022. Het bedrag moet wel nog goedgekeurd worden door een rechtbank. De 23 miljard is 3 miljard dollar meer dan afgesproken bij het historische akkoord van januari vorig jaar. Dat akkoord werd toen omschreven als "de grootste compensatie in de geschiedenis van Canada".

De systematische discriminatie van inheemse kinderen in Canada heeft wortels die reiken tot in de negentiende eeuw. Tussen 1850 en het einde van de vorige eeuw werden ongeveer 150.000 inheemse kinderen ondergebracht in een van de 139 internaten. Daar moesten ze zich aanpassen aan de cultuur van de nieuwe, blanke bewoners van Canada. De katholieke kerk bestuurde veel van deze internaten. Bij zijn bezoek aan Canada vorig jaar verontschuldigde Paus Franciscus zich voor het leed dat werd aangedaan. Hij sprak er ook met verschillende inheemse groepen en bracht hen ook een bezoek.



Volgens een nationale onderzoekscommissie vielen er meer dan 4.000 doden op deze scholen. Enkele jaren geleden werden zelfs enkele massagraven met inheemse kinderen op oude internaatsites ontdekt. Een onderzoekscommissie sprak toen van een “binnenlandse culturele genocide". Ook huidig premier Justin Trudeau had in 2017 zijn excuses hiervoor uitgesproken.