CD&V trekt erkenning in van lokale afdeling in Wielsbeke

Bij CD&V Wielsbeke komt de beslissing volkomen onverwacht. "Begin januari waren we plots onthoofd door het vertrek van twaalf leden", reageert burgemeester Jan Stevens (CD&V), "met de vier resterende CD&V-leden hebben we er alles aan gedaan om CD&V Wielsbeke verder te zetten. Misschien is toen niet alles tot in detail volgens de reglementen verlopen, maar hun vertrek was niet evident voor de partij", reageert Stevens ontgoocheld.

Voor CD&V Wielsbeke blijft het een raadsel waar ze tekort zijn geschoten. "Als de beslissing er daardoor komt, is dat heel bizar. We gaan het hier niet bij laten. We hebben de partijstatuten nagelezen en daarin staat vermeld dat we in beroep kunnen gaan. We gaan met een stevig gefundeerd en gemotiveerd richting nationaal trekken om de schorsing in te laten trekken. Onze bedoeling is om in 2024 als CD&V naar de verkiezingen te trekken", vult Stevens aan.

De nationale CD&V-afdeling laat weten dat het wel mogelijk is om een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen. "Dan kijken we hoe ze zich zowel nationaal als provinciaal organiseren en beslissen we of ze voldoen aan de statuten en regels. Als dat zo is, kunnen ze opnieuw een erkenning krijgen", vertelt Vanderhoven van CD&V nationaal.