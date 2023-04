Mechelen wil afvalstoffen van lokale bedrijven hergebruiken in meubelindustrie: "Niets mag verloren gaan"

De Circulaire hub, een samenwerking tussen de stad, Thomas More Research, Unizo Provincie Antwerpen en Ecoso vzw, wil eerst een zicht krijgen op de afval- of reststromen. "Daarmee bedoelen we vooral overschotten van hout, foam, kunststoffen, textiel en metaal. We vragen bedrijven en organisaties uit het Rivierenland om te kijken wat ze in hun afvalcontainer hebben zitten. Op basis van die enquête bekijken we hoe we dat aanbod kunnen afstemmen op de vraag naar producten. Daarvoor moet je eerst een goed beeld op die stromen hebben."