Gemeente Herselt slachtoffer van cyberaanval: gemeentehuis, bibliotheek en OCMW al dagenlang dicht 

Herselt is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Vrijdagavond kwam de aanval aan het licht en werd de beveiliging opgetrokken. Ondertussen onderzoeken experten de servers van de gemeente. Voorlopig lijkt het er niet op dat de hackers gevoelige informatie te pakken hebben gekregen. "Om dat onderzoek te kunnen voeren, hebben we onmiddellijk voor de meest drastische maatregel gekozen. We hebben alles afgesloten en zullen functies systematisch vrijgeven wanneer duidelijk is dat alles in orde is", vertelt burgemeester Peter Keymeulen (N-VA).