Staatssecretaris De Moor waarschuwt in Vietnam voor mensensmokkel: "Beter voorkomen dan genezen" 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) is in Vietnam om dit soort preventiecampagnes te financieren. "We zijn niet tegen migratie", benadrukt ze, "maar het moet wel via een legale manier. En neen, dat is niet voor iedereen mogelijk. Het kan voor wie goed studeert met een studentenvisum of voor wie in een knelpuntberoep komt werken via arbeidsmigratie." Dienst Vreemdelingenzaken sponsort de preventiecampagne.