Internationale roeiregatta in Gent zal sneller en eerlijker zijn: "Watersportbaan is een 'klutsbak', maar dat is na het uitbaggeren beter"

Toch hoopt Aaron Andries tijdens de roeiregatta in Gent dit weekend in een binnenbaan te roeien. "Ik roei ook Europees en daar is het geweten dat je meer overzicht hebt als je in het midden ligt. Ik kijk dus wel uit om een binnenbaan te krijgen, ondanks dat er geen diepteverschil is. Je hebt altijd een percentje voordeel in de binnenbaan. Al zullen ze me niet ontnemen m'n best te doen als ik de buitenbaan krijg", lacht hij.