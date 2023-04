"Die horrorverhalen breken mijn hart, maar wij zijn ook maar mensen": Carline, Amina en Stefanie getuigen over werkdruk in de kinderopvang

Kinderdagverblijf Het Toverhuis in Kessel-Lo bestaat uit drie opvanginitiatieven naast elkaar. Er is ook een apart personeelslokaal waar Carline zich even kan terugtrekken als het even te veel wordt. "We hebben een huiselijke werking. Wij staan er nooit alleen voor. Als het voor mij te veel is, dan stap ik makkelijk naar mijn collega en vraag om hulp. Soms heb je dat gewoon even nodig. Soms is het op."