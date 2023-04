Evergem laat motorcrosswedstrijd dit weekend toe:"We steunen elk goed initiatief in de gemeente"

De Vlaamse motorcrosswedstrijden van dit weekend vinden plaats langs de Nieuwe Weg, naast het waterspaarbekken van Kluizen, een gebied van 10 hectare groot. "Er is voldoende parkeergelegenheid en de veiligheid is ook gegarandeerd", zegt schepen Ketels. "We hebben een duidelijke afweging gemaakt. Maar aangezien voldaan is aan alle veiligheidsmaatregelen en ook de andere vergunningen in orde zijn, is er toestemming gegeven. We ondersteunen ook elk goed initiatief en dat is er een van", laat de gemeente weten.