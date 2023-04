Opnieuw onrust in Parijs tijdens elfde landelijke actiedag: favoriete restaurant van Macron moet eraan geloven 

Ook op andere plaatsen is de opkomst opvallend lager. In Rennes, het gebruikelijke bolwerk van protest, telde de prefectuur slechts 8.500 demonstranten en de vakbonden 20.000. Dezelfde trend loopt uit in andere steden in het westen van het land, zoals Nantes (15.000 mensen volgens de prefectuur; 50.000 volgens de vakbonden) en Brest (10.000 tot 18.000), maar ook in het zuiden, in Nice (2.300 tot 20.000) en Marseille (10.000 tot 170.000), of in centraal in Frankrijk, zoals in Clermont-Ferrand (7.500 tot 20.000).