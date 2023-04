Getouwtrek om historische scheepsmotor in scheepvaartmuseum Baasrode

Al vijftien jaar lang is de 20 ton zware scheepsmotor één van de blikvangers van het scheepvaartmuseum van Baasrode. De vzw achter het museum kreeg de motor van een Aalsterse binnenschipper, die op de Rijn voer. Een band met de vroegere scheepswerven in Baasrode was er niet: de motor werd er niet gebouwd of geplaatst. In de optiek van de vzw hoorde het stuk er thuis in het kader van een algemene opstelling over de scheepvaart.

Maar drie jaar geleden kwam het museum in handen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Daar hadden ze een andere visie over de opzet van het museum: dat zou enkel gaan over schepen en voorwerpen die een rechtstreekse link hebben met de drie voormalige scheepswerven van Baasrode. Daarom werd de scheepsmotor niet opgenomen in de collectie. De provincie wou dan ook dat het stuk verdween.