Gewapende man die zich verschanst in woning in Aalst geeft zich na halfuur over aan politie

De politie sloot gisteravond de Steenweg op Aalst rond 19 uur af nadat een gewapende man zich met zijn vrouw en kinderen had verschanst in zijn huis. Hij zou daarbij zijn vrouw onder schot hebben gehouden. Waarom de man zich zo gedroeg, is nog niet duidelijk. Het speciale ORCO-team van de politie werd opgeroepen, maar hun inzet bleek uiteindelijk niet nodig. Na een half uur gaf de man zich vrijwillig over aan de politie en kon hij opgepakt worden. Uiteindelijk vielen er bij de hele gijzelingsactie geen gewonden.



Over de motieven van de man tast voorlopig iedereen in het duister. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA): "Voorlopig kan ik niet meer uitleg geven over wat zich precies heeft afgespeeld. Het onderzoek loopt en we zullen het resultaat moeten afwachten." Rond 20.30 uur werd de Steenweg op Aalst opnieuw vrijgegeven.