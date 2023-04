Eerste broedpaar in meer dan 100 jaar: de ooievaar is terug van weggeweest in Aalst

Aalst is zo naast Dendermonde, en ook Geraardsbergen, de derde plek in de Denderstreek waar de ooievaar zich definitief lijkt te vestigen. En dat is opvallend, want voor de jaren '60 was de ooievaar quasi uitgestorven in Vlaanderen. "Sindsdien zijn er kweekprogramma's opgezet en je ziet dat de ooievaar terugkomt en dus ook in Aalst."

In het meersengebied waar de ooievaars broeden zou genoeg voedsel aanwezig moeten zijn om het voortbestaan van de ooievaar te verzekeren. "Ze vinden er onder andere vis, muizen, pieren, amfibieën. Daar voeden nu al veel reigers zich mee, maar dat betekent dat er ook voor de ooievaar meer dan genoeg voedsel aanwezig zou moeten zijn."