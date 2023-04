Hoe kon het leven voortbestaan toen de aarde "één gigantische sneeuwbal" was tijdens twee strenge ijstijden?

Het Cryogenium?

De naam komt van het Griekse cryos (ijs) en genesis (geboorte). Het gaat over een periode lang voor de eerste dinosauriërs op het toneel verschenen in het Trias (afgerond 250 tot 200 miljoen jaar geleden). Het Cryogenium was nog veel kouder dan de meest recente IJstijd waar wij het vaak over hebben. Die eindigde ongeveer 10.000 jaar geleden - de mens slaagde erin die te overleven.

"Vergeleken met die meest recente ijstijd waren de ijsvelden en gletsjers tijdens het Cryogenium veel uitgestrekter, en was ook een groot deel van de oceaan bevroren", zegt mede-auteur van de studie Shuhai Xiao , geobioloog aan de Virginia Tech. Grote ijsvelden reikten toen van de polen mogelijk tot de evenaar, of daar in de buurt.