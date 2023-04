Grote rivalen Iran en Saudi-Arabië op weg naar gedeeltelijke verzoening, China schittert als bemiddelaar

Het akkoord om gesprekken op te starten zou de kans op een groot gewapend conflict in het Midden-Oosten kunnen verlagen. In een gezamenlijke verklaring staat te lezen dat het akkoord de veiligheid en stabiliteit in het Midden-Oosten ten goede zal komen.

Iran en Saudi-Arabië zijn twee religieuze en militaire grootmachten in het Midden-Oosten en economische rivalen. Iran, de grootste sjiitische macht in de regio en Saudi-Arabië, het centrum van de soennitische islam, zijn officieel niet in oorlog. Maar op het terrein voeren de twee landen verschillende, zogenoemde proxy-oorlogen: oorlogen in andere landen waarbij ze betrokken zijn en waarin ze elkaar onrechtstreeks bekampen. Zo spelen ze beide een belangrijke rol in de oorlog in Jemen.

Saudi-Arabië verbrak de relaties met Iran in 2016, nadat demonstranten Saudische diplomatieke posten in Iran waren binnengevallen. Enkele dagen daarvoor had Saudi-Arabië een prominente sjiitische geestelijke geëxecuteerd, samen met 46 anderen, wat de demonstraties had uitgelokt.