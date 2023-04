Israël beschuldigt Palestijnse groepen van afvuren raketten uit Libanon

Bij het afvuren van meer dan dertig raketten vanuit Libanon op Pesach, het joodse Pasen, viel één gewonde in Israël. De materiële schade is groot.

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant vroeg het leger om "alle mogelijke reacties voor te bereiden" nadat premier Benjamin Netanyahu zijn veiligheidskabinet had bijeengeroepen.

Israël en Libanon verkeren officieel in staat van oorlog en spanningen aan de grens zijn een terugkerend probleem. De Libanese sjiitische militie Hezbollah, die nauw verbonden is met Iran, ziet Israël als zijn aartsvijand. Maar voorlopig is nog onduidelijk wie precies achter de aanval zit.

Het Israëlische leger zei dat het mogelijk om Palestijnse aanvallen ging: "Het zou Hamas kunnen zijn, het zou de Islamitische Jihad kunnen zijn, we proberen daar nog steeds een definitieve conclusie over te trekken, maar het was niet de Libanese Hezbollah," zei luitenant-kolonel Richard Hecht.