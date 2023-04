Italiaanse oud-premier Berlusconi (86) heeft leukemie

Eigenaar van een mediabedrijf genaamd Mediaset, dat een van de grootste commerciële omroepen in Italië is.

Was betrokken bij verschillende schandalen, waaronder een rechtszaak waarin hij werd beschuldigd van belastingfraude. Hij is ook bekend om zijn controversiële opmerkingen over vrouwen en zijn vermeende betrokkenheid bij prostitutie.

Is een grote voetbalfan en was eigenaar van AC Milan, een van de meest succesvolle voetbalclubs in Italië, voordat hij in 2017 zijn belang verkocht.