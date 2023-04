Juwelier in Tienen sluit deuren: "Er komt geen volk meer naar de stad"

Toch blijft fysieke beleving erg belangrijk, zegt ze: “Het is belangrijk dat we lokaal blijven shoppen. We doen er alles aan om de winkelstraten aantrekkelijk te maken en goed te onderhouden. Zo is de Grote Markt opnieuw aangelegd en is er extra beleving. In ketens kunnen ze vanuit hun luie zetel shoppen, maar de beleving van een stad is iets heel specifiek. Je kan je auto parkeren, wat winkelen, gezellig iets drinken. Dat is toch iets waar we op moeten blijven inzetten. Dat is net de sterkte van een stad als Tienen.”