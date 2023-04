KU Leuven verbiedt lezing in aula van Oostenrijker met nazi-sympathieën: "Veiligheid van deelnemers kan niet gegarandeerd worden"

"We dragen de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel", zegt de KU Leuven. "Beschaafd debat moet mogelijk zijn, binnen bepaalde grenzen. We vragen dat de fysieke veiligheid van deelnemers wordt gegarandeerd, dat het evenement respectvol verloopt en dat de wet niet overtreden wordt. Uitingen van seksisme, racisme, bedreigingen of het ontkennen van de door de wet bepaalde genocides zal KU Leuven nooit aanvaarden of normaliseren." De universiteit heeft NSV Leuven op de hoogte gebracht van haar beslissing.